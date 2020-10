Albert Gudmundsson: "Ik moest wachten tot het juiste moment om weer te gaan spelen"

WIJDEWORMER - Albert Gudmundsson mistte vanwege een langdurige blessure een groot deel van het afgelopen seizoen. Inmiddels is de aanvaller van AZ daar weer helemaal van hersteld en is hij topfit.

"Fysiek voel ik me goed", zegt de IJslandse aanvaller. "Ik ben natuurlijk wel teleurgesteld over de resultaten in de competitie. We moeten positief blijven en positieve energie uitstralen, want er komt een erg druk programma aan."

Gudmundsson scoorde afgelopen weekend tegen ADO, maar houdt dankzij wederom een gelijkspel toch een wrang gevoel over aan de wedstrijd. "Het is moeilijk, maar we moeten geen medelijden met onszelf hebben. We spelen mooi voetbal en we scoren, alhoewel we wel meer goals moeten maken."