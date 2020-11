Kreileroord nog altijd coronavrij ondanks toename besmettingen: "Even afkloppen"

KREILEROORD - Toeval of niet, maar het dorp Kreileroord in de Wieringermeer is nog altijd coronavrij. Sinds de uitbraak van het virus heeft het de dorpsbewoners niet bereikt. Ja, er is volop schone lucht en ruimte, het ligt afgelegen en er zijn maar weinig inwoners. "Kreileroord is wat dat betreft een 'safe house'," jubelen de dorpsbewoners voorzichtig.

Sinds woensdag geldt voor Noord-Holland Noord het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Volgens de Veiligheidsregio lopen de besmettingen in de regio in rap tempo op. Behalve dan in het afgelegen Kreileroord. "Ik moet het nog wel even afkloppen", zegt Enny van der Kruit van de dorpsraad. "Ik heb er geen verklaring voor. Misschien omdat we afgelegen liggen. We gaan eigenlijk nog steeds door waar we mee bezig waren, op afstand."

Mondkapje

Daar stemt Gerard van der Velde van de seniorenbond Kreileroord mee in. Hij heeft zijn mondkapje klaar liggen op tafel: "Vooral bij de senioren leeft het behoorlijk. We zijn er echt huiverig voor. Maar we sporten nog en het biljarten kan gewoon doorgaan, alleen wel met mondkapjes. We zorgen voor elkaar en houden elkaar goed in de gaten."

Kreileroord telt zo'n 560 inwoners. Veelal ouderen en arbeidsmigranten, maar ook jonge gezinnen. De meeste mensen werken buiten het dorp. "Om zes uur 's ochtends loopt het dorp leeg. Dan zou je zeggen dat ze het virus van buiten ook mee kunnen nemen, maar dat blijkt dus erg mee te vallen. Ik denk dat ze er op het werk ook erg veel rekening mee houden."