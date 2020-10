KNVB stelt loting tweede ronde bekertoernooi uit

ZEIST - De KNVB heeft besloten om de loting voor de tweede ronde van de KNVB-beker uit te stellen. De loting zou komende zaterdag plaatsvinden, maar door de coronaperikelen wordt het in een later stadium gedaan. Dat meldt de voetbalbond donderdagmiddag.

Het is nog niet bekend wanneer de loting voor de tweede ronde nu wordt gehouden. Door de coronamaatregelen die het kabinet twee weken geleden afkondigde is er veel onduidelijkheid ontstaan over het toernooi. Zo kunnen de betaald voetbalclubs wel doorspelen, maar de amateurclubs niet. Momenteel zitten er nog 26 amateurteams in het toernooi, waaronder AFC, ODIN '59 en OFC.

De wedstrijden waarbij amateurteams waren betrokken werden in eerste instantie uitgesteld tot de eerste week van december. Na het persmoment van afgelopen dinsdag, waarin Hugo de Jong aangaf dat de huidige maatregelen waarschijnlijk ook nog wel zouden gelden in december, gaven de amateurclubs al aan dat zij hopen dat de duels nog kunnen worden uitgesteld. Anders volgt mogelijk uitsluiting.