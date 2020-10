Amsterdams hostel tijdens crisis in trek bij expats: 'Hier kun je nog koffie krijgen'

ClinkNOORD ligt op een toplocatie. Naast de A'DAM-toren en de Tolhuistuin, op enkele minuten van de pont naar het centrum. Voor de deur worden peukjes gerookt en biertjes gedronken. Binnen liggen gasten op de bank, of ze zitten met hun laptop in een van de vele hoekjes. Beneden maakt Chelsea uit AustralIë het avondeten klaar in de gastenkeuken. Het hostel bruist zowaar een beetje, coronacrisis of niet.

Manager Maarten zag de bui al vroeg hangen. Meteen na de eerste lockdown besloot ClinkNOORD zich op een andere groep gasten te richten. In plaats van toeristen zit het hotel nu vol met expats en studenten. Hoewel, vol is een groot woord. Zo'n twintig tot dertig procent van de bedden is bezet. Maar dat is in vergelijking met veel andere Amsterdamse hotels en hostels best netjes, weet ook Maarten. "Wij hebben het ook moeilijk de afgelopen maanden. Maar we hebben nooit aan sluiten gedacht, we zijn open gebleven. En gelukkig hebben we toch gasten binnen kunnen halen."

Vanaf 700 euro per maand

Expats en (internationale) studenten kunnen vanaf 700 euro per maand een bed of privékamer huren. Gasten mogen drie maanden blijven. De sfeer in het hostel doet een beetje denken aan die in een groot studentenhuis, en dat is precies wat Maarten wil. "We hebben hier geen duur restaurant. Gasten kunnen zelf hun gerechten klaarmaken. We hebben mensen die werk hebben of zoeken in Amsterdam maar die nog geen appartement hebben. Of studenten die geen bijbaan meer hebben en die dure kamer niet meer kunnen huren."