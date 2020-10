Sociale dienst klopt onder werktijd op ramen van prostituees: 'Wat verdien je?'

Vijf vrouwen zouden een onverwacht bezoek van de sociale dienst hebben gekregen bevestigen verschillende bronnen. Eén van de vrouwen deelde haar ervaring met NH Nieuws.

Raamprostituee Natasja* beweert dat er, toen ze enkele weken geleden aan het werk was, plotseling een medewerker van Halte Werk op het raam tikte. Hij zou haar een aantal ongepaste vragen hebben gesteld. "Hij wilde weten wat ik verdien en of ik veel klanten heb. Ook vroeg hij hoeveel vrouwen er op de Achterdam werken en hoe de werkomstandigheden zijn."

Vragenvuur

Vier collega's zouden volgens Natasja ook zijn bezocht door de medewerker en werden aan hetzelfde vragenvuur onderworpen.

Waarom Halte Werk de inspecties aflegde, weet Natasja niet. Wel dat ze zich erg ongemakkelijk bij het gesprek voelde. "Het was zo raar en onverwacht. Ik vond de vragen opmerkelijk, dus ik heb het maar doorgegeven aan mijn boekhouder en aan de raamexploitant." Beiden verklaren aan NH Nieuws dat ze inderdaad door Natasja zijn gebeld, en bevestigen dat meer prostituees door Halte Werk zijn opgezocht en lastiggevallen.

Tozo-zaak

Verschillende raamprostituees zijn in beroep gegaan tegen de Tozo-afwijzingen van de gemeente Alkmaar. De partijen staan binnenkort weer tegenover elkaar voor de rechter.

Advocaat Richard Bouwman staat de vrouwen bij. Ook hij geeft aan op de hoogte te zijn gesteld van de bezoeken. "Het is mij onduidelijk op welke gronden medewerkers van Halte Werk menen vragen te kunnen stellen in persoon." Wat Halte Werk precies met de informatie kan, is de advocaat niet duidelijk. "De informatie die hiermee is verkregen, kan niet worden gebruikt in de beoordeling van een Tozo-aanvraag."

'Pure pesterij'

PROUD, de belangenvereniging voor sekswerkers, noemt de inspecties pure pesterij. "Het is niet de bedoeling dat zulke vragen door Halte Werk worden gesteld. Het zou niet eens mogen. "Laten we er nog steeds vanuit gaan dat dit een legaal beroep is. Vrouwen staan allemaal netjes ingeschreven en zijn gewoon aan het werk, dus wat heeft de sociale dienst daar te zoeken? Ze doen niets verkeerd."

Natasja's naam is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.