UWV verwacht stijging van de werkloosheid in Noord-Holland

Sectoren zoals de luchtvaart of horeca zijn zwaar getroffen door de coronacrisis en bieden dus minder werkgelegenheid. In andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de landbouw, blijft het aantal vacatures stabiel. Dat valt te lezen in het rapport Regio in Beeld van het UWV.

Noord-Holland Noord is een regio met veel stabiele sectoren. Ongeveer 57 procent van de mensen zijn hier werkzaam in bijvoorbeeld de zorg, openbaar bestuur, bouwnijverheid en de landbouw. Slechts vijftien procent werkt in sectoren als bijvoorbeeld de horeca en uitzendbedrijven, waar veel banen verloren gaan.

Kennemerland en IJmond zwaarst getroffen

Heel anders is dat voor de regio Zuid-Kennemerland en de IJmond. Voor de coronacrisis lagen de banen hier voor het oprapen, maar daar kwam snel verandering in. Grote werkgevers zoals de KLM en Tata Steel hebben reorganisaties aangekondigd waarbij veel banen zullen verdwijnen. De regio is daarmee een van de zwaarst getroffene in het land.

Ruim een kwart van de werknemers in Zuid-Kennemerland en IJmond werkt in sectoren met een zeer grote krimp of een grote krimp. Slechts een klein deel (1 procent) van de werknemers in deze regio werkt in de detailhandel food, de enige sector waar het aantal werknemers groeit in de periode februari tot en met mei 2020.