De Peiling: Run op de griepprik. Wil jij hem ook dit jaar?

Er dreigt een tekort aan het griepvaccin. Gezonde zestigers worden opgeroepen de prik niet te halen, zodat kwetsbare mensen eerst ingeënt kunnen worden. Wil jij dit jaar de griepprik?

anp

'Haal hem niet'

Het kabinet vraagt gezonde mensen van 60 tot 69 jaar niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik die ze van hun huisarts hebben gekregen. Volgens staatssecretaris Blokhuis zijn er nu al signalen dat er dit jaar te weinig griepvaccin op voorraad is voor iedereen die in de doelgroep valt. Mensen met een medische aandoening en 70 plussers krijgen voorrang. Wereldwijde tekorten

In verband met corona was al rekening gehouden met een hogere opkomst voor de griepvaccinatie en zijn er 520.000 vaccins meer besteld dan vorig jaar. In totaal zijn er in Nederland 3,88 miljoen vaccins beschikbaar, maar dat blijkt toch te weinig. Vaccins bijbestellen kan bijna niet meer, omdat er ook in andere landen tekorten dreigen.

Quote Als iedereen komt opdagen, dan hebben we een tekort Inge Ramakers, doktersassistente

Hoge opkomst

Huisartsen in Noord-Holland merken ook dat er dit jaar veel vraag is naar de griepprik. "Normaal gesproken hebben we veel afzeggingen", zegt Inge Ramakers, assistente van huisartsenpraktijk Roos en Beek in Santpoort-Noord."Dus daarom hebben we vorig jaar maar voor 60 procent van de vaccinatiegroep het griepvaccin besteld. Maar dit jaar hebben we bijna geen afzeggingen, dus als iedereen komt opdagen, dan hebben we een tekort."

Ongepast

De ANBO vindt het ongepast dat gezonde 60 plussers gevraagd wordt van de griepprik af te zien. “Al sinds de start van het griep-vaccinatieprogramma krijgen 60-plussers en mensen met bepaalde medische aandoeningen een griepprik. Deze groep is niet voor niets zo gedefinieerd", zegt Atie Schipaanboord van de ouderenorganisatie. "Blijkbaar vindt het RIVM dat deze groepen een hoger risico lopen op ernstige gevolgen, mocht men een griep oplopen. Om - nu er een tekort is aan vaccins - te zeggen dat gezonde 60-plussers minder risico lopen om ziek te worden, is een rare en tegenstrijdige boodschap. Zijn ze dan nu ineens geen risicogroep meer?” Wat vind jij?

Heb jij er begrip voor dat er geen griepprik is voor iedereen die een oproep heeft gekregen? Wil jij dit jaar de griepprik? We horen het graag van je!