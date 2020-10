Dorcas gaat digitaal met 25ste voedselactie voor allerarmsten in Oost-Europa

ANDIJK - Het zou het 25ste jaar zijn dat de Andijkse hulporganisatie Dorcas voedsel zou inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. Maar de coronacrisis heeft hun plannen doen wijzigen. Er wordt nu niet letterlijk eten ingezameld in Nederland, maar mensen kunnen online voedsel kopen, dat vervolgens in Oost-Europa wordt ingekocht en verspreid.

NH Nieuws

"We willen net zoveel producten inzamelen als andere jaren en 25.000 dozen kunnen vullen. Maar die producten willen we volledig kopen in Oost-Europa. Maar dat betekent dat we geld moeten werven in Nederland", vertelt Jan Jacob Hoefnagel van Dorcas over de inzamelingsactie. Zo'n 8000 vrijwilligers zijn ingezet om voedsellijstjes te verspreiden met daarop QR-codes waarmee je voedselpakketen maar ook losse producten digitaal kan doneren. "Zo zijn mensen er ook zeker van dat als ze een pak rijst scannen en daar geld voor overmaken, dat dat pak rijst ook daadwerkelijk aan de andere kant van Europa terecht komt." Het artikel gaat verder onder het audiofragment

Bittere armoede De coronacrisis raakt niet alleen het westen van Europa hard, ook in Oost-Europa komt de crisis hard aan. "Je verbaasd je over de levenskracht en veerkracht van die mensen, maar ook over de bittere armoede. Vrouwen in de leeftijd van mijn oma, die midden in de winter het bos in moeten om de laatste eetbare paddenstoelen te zoeken", vertelt Hoefnagel verder.

Hoefnagel wil met de inzamelingsactie graag een beetje vreugde brengen in Oost-Europa. "We hopen en vertrouwen er op dat al die mensen die Dorcas kennen, de allerarmsten een warm hart toe dragen. En dat dit jaar ook zullen doen, ondanks dat er iets is gewijzigd."