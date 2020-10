Telstar-trainer Andries Jonker zag veel spelers "met poep in de broek"

ALMELO - Dankzij een 3-0 nederlaag is Telstar woensdagavond uitgeschakeld in de KNVB-beker. Heracles Almelo bleek een maatje te groot, maar trainer Andries Jonker zag vooral veel angst en "spelers met poep in de broek" bij zijn Telstar.

"Ik wil dat we lef hebben, dat we moed hebben, dat we strijd leveren, dat we durven. Heb ik niks van gezien. Dat is eigenlijk wat me enorm teleurstelt, dat we die jongens niet hebben kunnen overtuigen dat we hier konden winnen", vertelt Jonker aan NH Sport.

Sinan Bakis (strafschop), Rai Vloet en Adrián Szőke maakten de doelpunten namens Heracles Almelo.