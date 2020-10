Filmploeg in Hilversum bestolen van peperdure camera's

HILVERSUM - De filmploeg van het RTL4-programma 'Op weg naar Cannes' is vanavond in Hilversum bestolen van drie dure camera's. Michael Bakker van het productiebedrijf achter de opnames is er kapot van. "Alle opnames van vandaag kunnen over, want al het materiaal staat op die camera's."

De camera's zijn uit zijn auto gestolen toen hij kort na de draaidag met een collega ging praten die verderop in de garage stond. "Ik hoorde opeens een alarm afgaan en er schoot kort door me heen dat het mijn auto kon zijn", vertelt Bakker. Het alarm uit zijn hoofd zettende opperde de collega een paar minuten later of het alarm niet echt van zijn auto was. "Toen rende ik naar mijn auto."

Eenmaal aangekomen ziet hij dat zijn ramen zijn ingeslagen, maar spot hij ook de auto met daarin de dieven. "Ik heb ze even tegen kunnen houden door met mijn volle gewicht op de slagboom te leunen, maar toen pakten ze de spullen uit de auto en zetten het op een lopen." De daders verdwenen aan de andere kant van de garage Hilversum in.

Dure camera's

De buit is flink: iedere camera is los 15.000 euro waard. "Maar ze hebben echt alles, van geluidsapparatuur tot de camera's." De politie liet Bakker nog weten in de avond op strategische plekken door te zoeken naar de daders. "De draaidag moet helemaal opnieuw en door die van morgen kan een streep."