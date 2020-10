Telstar in beker niet opgewassen tegen Heracles Almelo

ALMELO - Het is Telstar niet gelukt om te stunten in de KNVB-beker. Eredivisionist Heracles Almelo bleek in eigen stadion met 3-0 te sterk voor de Witte Leeuwen.

De thuisploeg begon sterk en zette Telstar, dat aantrad zonder Sebastian Soto en Benaissa Benamar, onder druk. Ondanks het overwicht leverde dat geen grote kansen op. Net op het moment dat de ploeg van trainer Andries Jonker beter in de wedstrijd kwam, kreeg Heracles een strafschop. Shayne Pattynama kreeg de bal ongelukkig tegen zijn hand na een voorzet. Sinan Bakis schoot het buitenkansje vervolgens binnen: 1-0. Telstar kreeg via spits Glynor Plet een mogelijkheid. Hij schoot net over.

Wedstrijd beslist

Na rust was Heracles opnieuw de betere ploeg. Delano Burgzorg kreeg de eerste kans om het tweede doelpunt te maken, maar hij stuitte op Telstar-keeper Jasper Schendelaar. In de 72e minuut besliste Rai Vloet de wedstrijd alsnog. Na balverlies van Siebe Vandermeulen kon de middenvelder van de Almeloërs scoren.

Adrián Szőke bepaalde in de blessuretijd vervolgens de eindstand op 3-0. Zodoende is Telstar in eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld.

Opstelling Telstar: Schendelaar; Vandermeulen, Liesdek (Dijkstra/58), El Yaakoubi, Pattynama; Najah, Cagro, Van Doorm; Adshead (Bronkhorst/66), Plet, Van Velzen (Sprangers/66)