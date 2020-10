Getergd AZ moet resultaat halen tegen Rijeka: "In deze groep veel punten nodig"

ALKMAAR - In een regenachtig stadion trainde AZ woensdagavond in voorbereiding voor de Europese wedstrijd tegen Rijeka. We blikken met trainer Arne Slot vooruit op dit duel. "Het is een goed georganiseerd team."

Voorbeschouwing AZ - Rijeka met Arne Slot - NH Nieuws

Als het deze dagen over AZ gaat, dan gaat het over coronabesmettingen en gelijke spelen. Allereerst het virus. Ook tegen Rijeka kan Arne Slot over veel spelers niet beschikken. Op dit moment zijn er twaalf spelers besmet, maar dat kan op de wedstrijddag anders zijn. "De positief geteste jongens hebben we pas vandaag (woensdag, red.) getest. En zij horen het donderdag. Daardoor kan het nog zo zijn dat we verrast worden door jongens die dan negatief testen." Frustratie Dan de gelijke spelen. De Alkmaarders speelden al hun vijf competitieduels gelijk. Dat gebeurde ook afgelopen weekend tegen ADO Den Haag. Vlak voor tijd schoot de Haagse spits Michiel Kramer de gelijkmaker binnen, tot grote frustratie van Slot. "Op een gegeven moment krijgt het een plekje, maar het is nog niet verdwenen. Wel iets afgezakt."

Quote "Ik denk dat je in deze groep veel punten nodig hebt om door te komen" az trainer ARne Slot

Overwinteren Waar het in de competitie niet goed gaat, ging het vorige week meer dan uitstekend in Napels. AZ won daar met 1-0 van de Italiaanse topclub Napoli. En dat wil Slot graag een goed vervolg geven tegen Rijeka. "Ik denk dat je in deze groep veel punten nodig hebt om door te komen, want normaal gesproken zijn Napoli en Sociedad ook in staat om veel punten te halen." AZ - Rijeka begint donderdagavond om 21.00 uur. Reacties van spelers en trainer vind je na afloop op deze site en sociale kanalen van NH Sport. Bekijk de video voor de voorbeschouwing met Arne Slot.