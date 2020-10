Noodfonds van provincie moet 100 culturele instellingen door coronacrisis helpen

Er is inmiddels overleg geweest tussen de provincie en de gemeenten om te bepalen welke instellingen de financiële steun hard kunnen gebruiken. In november wordt bekend gemaakt wie er aanspraak maken op het noodfonds.

Het geld wordt op een dusdanige manier verdeeld dat er ook in 2021 nog ruim 2,5 miljoen euro in het noodfonds overblijft. Volgens gedeputeerde Zita Pels is het duidelijk dat "de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn, en misschien nog wel hoger is."

Volgend jaar grootste schade

Volgens Pels hebben de gemeenten aangegeven dat er bij veel instellingen sprake is van 'uitgestelde schade'. "Vooral voor de podia en musea geldt dat volgend jaar de grootste schade optreedt."

Eerder deze maand kondigde de provincie aan dat er een coronafonds komt voor de cultuursector, maar ook om te investeren in duurzaamheid en de technische sector. Daar wordt 100 miljoen voor uitgetrokken.