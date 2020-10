Zelfs KLM-piloten kunnen nu 'thuiswerken': met VR de cockpit in

SCHIPHOL - Piloten die aan de slag gaan in de cockpit van de Embraers van KLM Cityhopper, kunnen voortaan een deel van de opleiding thuis doen. Met een virtual reality-bril en twee joysticks zullen ze het toestel van binnen én van buiten helemaal leren kennen. Bovendien kunnen ze virtueel met twee collega's mee om te zien hoe zo'n Embraer-vlucht in zijn werk gaat.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Kandidaten die voor de thuistraining in aanmerking komen, zijn afgestudeerde piloten of vliegers die van een ander KLM-toestel omgeschoold worden om de Embraer 175 en 190 te gaan besturen. Het grote voordeel van de VR-training is dat de piloten niet meer naar Schiphol hoeven te komen om daar te komen oefenen met hun instructeurs. Bovendien scheelt het papier: voorheen trainden de vliegers met grote posters van de cockpit.

Brand blussen

Piloten die een van de tien virtual reality-sets mee naar huis krijgen, kunnen alle grondprocedures oefenen, van het starten van de motoren tot het blussen van een brand. Erin vliegen kan nog niet, die optie bestaat nog niet in de VR-software die KLM gebruikt. Wel kan er virtueel meevlogen worden tijden een Embraer-vlucht van Schiphol naar Basel.

