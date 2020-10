Amsterdamse buurt geschokt na mogelijk nieuwe vergismoord: "Schande"

De politie houdt nog alle scenario's open, maar houdt er ernstig rekening mee dat de 33-jarige Ay niet het beoogde doelwit van de schutters was. Bewoners die gisteren het nieuws zagen in Opsporing Verzocht reageren vandaag ontzet: "Als er zo met mensenlevens wordt omgegaan, zo van: sorry, foutje bedankt. Ja, dat is een schande." Na een reeks geweldsincidenten in 2018 liet toenmalig burgemeerster Van Aartsen al camera's ophangen op de Osdorperban. Afgelopen maand waren daar nog twee schietpartijen. "Dat is echt niet leuk als je dat hoort", vertelt een andere man uit de buurt.

"Ik weet niet of dat ongelofelijk is, dat gebeurt vaker"

Toch heerst er bij sommigen ook al een soort gelatenheid over een mogelijk nieuwe fatale persoonsverwisseling: "Ik weet niet of dat ongelofelijk is, dat gebeurt vaker. Dat is niet alleen hier zo, dat is in de Wolbrantskerkweg ook gebeurd."



In 2015 werd daar Augustine Nyanthaki 'per ongeluk' vermoord. Sinds 2014 zijn er in Amsterdam zeker zeven mensen het slachtoffer geworden van criminelen die het eigenlijk op iemand anders hadden voorzien.

Hoewel de politie dus rekening houdt met een mogelijke persoonverwisseling, meldt De Telegraaf vanmiddag dat Ay verdachte is in een grote rechtszaak rond drugssmokkel via Schiphol. Volgende week en de week erna dient die zaak bij de rechtbank in Alkmaar. Volgens de advocaat die hem bijstond, Gerald Roethof, heeft Ay altijd ontkent iets met die zaak te maken te hebben.