Langere horecasluiting niet voor iedereen nadelig: "Krijg nu tenmiste overheidssteun"

Van IJselmuijden, uitbater van grand café het Boegbeeld in Wijk aan Zee, voelt met zijn collega's mee. Toch is deze verlenging van de complete sluiting van de horeca voor hém minder desastreus dan de periode waarin de café's om 22.00 uur dicht moesten.

Voor Van IJselmuijden geldt dat deze situatie niet te lang moet duren. Toch ziet hij de toekomst na de mededeling van premier Rutte en minister De Jonge van dinsdagavond niet somber in. "Het moet niet te lang duren, maar een complete sluiting is voor mij minder desastreus dan om 22.00 dicht moeten. "Ik zie het zitten. We hebben een leuke en hechte klantenkring opgebouwd, dus zodra we weer open mogen zit het hier weer lekker vol."

Van IJselmuijden is een uitzondering. De meeste horecaffers vrezen de toekomst. "Het is dramatisch voor de horeca", zegt Steff van Zon, eigenaar van bar Notelle en voorzitter van de afdeling Beverwijk van Horeca Nederland. Van Zon baalt dat de horeca de gebeten hond is. "We doen er zoveel aan om verspreiding te voorkomen en dan krijgen we toch weer een klap in ons gezicht."

Vet op de botten

Zijn eigen onderneming heeft voldoende vet op de botten om deze moeilijke periode door te komen. Maar hij vraagt zich af of de horeca in zijn algemeenheid deze nieuwe klap kan verwerken. "Complete sluiting, het is nogal wat voor onze branche. Ik hoop er het beste van."