AZ'er Dani de Wit in vorm richting Rijeka-thuis: "Als team gaan winnen"

ALKMAAR - Na de 1-0 zege op Napoli wacht voor AZ donderdag het tweede groepsduel in de Europa League. HNK Rijeka is de tegenstander in Alkmaar. Dani de Wit, de maker van het doelpunt in Napoli, kijkt uit naar de wedstrijd.

Vorige week was het - ondanks de overwinning - vooral tegenhouden tegen Napoli. "Het is elke wedstrijd weer anders en elke wedstrijd hebben we weer een ander plan. Ik denk dat het begint met blijven voetballen en blijven werken voor elkaar", zegt De Wit.

Zwakke reeks in de eredivisie

Tegen ADO Den Haag speelden de Alkmaarders voor de vijfde keer gelijk in even zoveel competitiewedstrijden. "Het gaat nu een paar keer mis met individuele fouten en een paar keer pech. Dat is gewoon heel erg zuur. We hadden zeker gehoopt om daarna (Napoli, red.) een goed resultaat neer te zetten. Dat hopen we morgen ook weer te doen."

Persoonlijke vorm

Zelf is De Wit wél in uitstekende vorm. "Het rendement is dit jaar beter. Ik scoor goals en geef assists. Daar ben ik blij mee, maar uiteindelijk gaat het erom dat je als team gaat winnen."

AZ tegen HJK Rijeka begint donderdagavond om 21.00 uur.