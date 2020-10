Haarlemse basisschool Ter Cleeff moet deze winter ramen open houden

HAARLEM - Handschoenen in de klas? Misschien wel af en toe klappertanden? Het kan wel eens een frisse winter worden voor de kinderen van basisschool Ter Cleeff in Haarlem. De twee gebouwen van de school voldoen niet aan de minimale eisen aan de ventilatie. Nu in coronatijd betekent dat volgens de gemeente dat het noodzakelijk is dat de ramen in de wintermaanden open moeten voor voldoende natuurlijke ventilatie.