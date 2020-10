Acht jaar cel voor Hilversummer (20) die vanuit auto gericht schoot op groepje mannen

De man zou voorafgaand aan de schietpartij aan de Hilversumse Leeuwerikstraat ruzie hebben gehad met een ander over een meisje en over in beslag genomen lachgastanks.

De schietpartij vond plaats in de nacht van 29 februari op 1 maart. De verdachte reed de straat in, drie vrienden stonden voor het huis van een van hen te roken. Ze herkenden de auto meteen als die van de Hilversummer. Op het moment dat de auto dichtbij hen kwam, zagen ze de man waarmee ze al langer ruzie hebben achter het stuur zitten. Op het moment dat er gezichtscontact was, richtte de Hilversummer uit het openstaande raam van de auto een pistool op hen. De mannen duiken meteen weg en horen een knal.