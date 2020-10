Haarlemse wintersportzaak baalt van OMT-advies: "Niet skiën met kerst te voorbarig"

Arjen vindt het wel heel goed dat er serieus wordt nagedacht over de kerstperiode en als de conclusie is dat het dan niet verantwoord is om op vakantie te gaan naar het buitenland, staat hij daar volledig achter. Maar op dit moment vindt hij het te vroeg om daar nu al iets over te kunnen zeggen.

Daarbij is hij van mening dat wintersport relatief 'veilig' is, omdat er veel maatregelen zijn genomen in de skigebieden. "Veel restaurants zijn gesloten, mensen kunnen wel buiten zitten. Stoeltjes in de lift worden afgeplakt zodat mensen ook daar afstand kunnen houden en bijvoorbeeld in Ischgl hebben ze allemaal coronatests ingeslagen en kun je je laten testen en binnen twee uur de uitslag krijgen."

Reisorganisaties

Uit een rondgang langs reisorganisaties, blijkt dat het aantal wintersportboekingen achterblijft bij andere jaren. Mensen zijn terughoudend met het boeken van een wintersportvakantie. Na de persconferentie van gisteravond zijn er niet heel veel vakanties geannuleerd.

Reisorganisaties zijn het unaniem eens dat het in de wintersportgebieden goed is geregeld en dat het daarmee relatief 'coronaproof' is, ook omdat het allemaal in de buitenlucht plaatsvindt.

Bij Soellaart zien ze ook dat mensen minder wintersportartikelen aankopen dan andere jaren. Maar het is niet zo dat er niks wordt verkocht. Zelf kijkt Arjen Nikolai enorm uit naar de winter en verwacht hij misschien wel de mooiste wintersportvakantie ooit. "Ik denk dat het heerlijk wordt op de berg, ook omdat het rustiger zal zijn. Er gaan toch minder mensen op wintersport. Dus het wordt genieten, áls we kunnen."