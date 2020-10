Vijftien maanden cel voor weggejaagde overvaller Hilversumse snackbar

De overvaller, een Hilversummer van 20 jaar, stormde afgelopen juli de snackbar binnen. Hij begon te schreeuwen en eiste geld. De eigenaresse was op het moment van de overval even achter bezig, haar jonge kinderen stonden wel voor.

De eigenaresse stormde meteen naar de toonbank. Ze kon de overvaller verjagen toen ze dreigde een pan met frituurvet over hem heen te gooien. Ze zag pas later dat de man een pistool in zijn handen had.