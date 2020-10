Coronamaatregelen vrouwenvoetbal nu op hetzelfde niveau als bij de mannen

"Sinds we twee weken geleden groen licht kregen van de minister om ook door te mogen gaan met de eredivisie voor vrouwen, hebben we alles op alles gezet om alle processen verder coronaproof te maken", vertelt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, aan FOX Sports.

"Dit vraagt veel van de clubs en de KNVB, maar we hebben altijd de overtuiging gehad dat we dit voor elkaar zouden krijgen. We zijn heel blij dat de bal nu weer gaat rollen op het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal in Nederland." De betaald voetbalclubs bij de vrouwen hebben de afgelopen twee weken gewoon doorgetraind.

Vrijdag hervat koploper Ajax de competitie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. VV Alkmaar gaat op bezoek bij ADO Den Haag.