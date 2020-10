Druk op Tergooiziekenhuis steeds groter: "Puzzel om alle operaties door te laten gaan"

Doordat er steeds meer coronapatiënten moeten worden opgenomen, gaat dat steeds meer ten koste van reguliere zorg. Het ziekenhuis vertelt dat de spoedafdelingen en de oncologie (kankerzorg) nog gewoon open zijn, maar dat het verder een steeds grotere puzzel is om alle normale afspraken te laten doorgaan. "Dat wordt steeds lastiger", vertelt Fassbender. "Dat heeft te maken met het toenemende aantal coronabesmettingen, maar ook met het ziekteverzuim onder personeel. Dat gaat door het coronavirus ook omhoog. Het probleem is daarbij wel dat dit niet iets is wat snel over gaat. We weten allemaal dat deze situatie in principe tijdelijk is, maar niemand weet hoe lang. Dat maakt het lastig."

Niet lang vol te houden

Tergooi zegt alles op alles te zetten om alle geplande operaties of andere afspraken gewoon door te laten gaan, maar dat dat niet lang meer vol te houden is. "We hebben tot nu toe nog geen operaties moeten afzeggen, maar we zitten echt aan de top van ons kunnen. Ik vrees dat we volgende week wel de eerste afspraken moeten gaan afzeggen. Dat zit er echt aan te komen."

Toch zegt het ziekenhuis meer voorbereid te zijn op de 'tweede golf' dan afgelopen voorjaar het geval was. "We weten nu veel meer wat we kunnen verwachten. Afgelopen voorjaar hadden we veel andere dingen die speelden, zoals het tekort aan beschermingsmiddelen. Dat is nu gewoon op orde. En ook ons beleid als het gaat om het toestaan van bezoekers hebben we nu. De 'sluizen' bij onze ingang zijn bijvoorbeeld altijd blijven staan. Dat soort zaken lopen nu gewoon goed", zegt Fassbender.