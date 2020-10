Mourad T. krijgt 5 jaar cel en TBS voor verkrachting en aanranding

ALKMAAR - De 31-jarige Mourad T. werd in de rechtbank vandaag veroordeeld tot vijf jaar celstraf en TBS voor de verkrachting van een 23-jarige vrouw en een gewelddadige aanranding vorig jaar. Dit is lager dan de eis van zeven jaar van het OM. Wel is nu TBS aan zijn straf toegevoegd. Dat oordeelde de rechtbank vanmiddag.

In de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar trok T. een 23-jarige vrouw van haar fiets en sleurde haar met een capuchon over haar hoofd de bosjes in gesleurd aan de Holenweg in Hoorn. Hij verkrachtte de vrouw, eiste geld en dreigde haar keel door te snijden.

T. werd ook verdacht van twee gewelddadige aanrandingen in maart en april dat jaar aan de Weel en aan de Kamille in Hoorn. Daar vergreep hij zich aan twee vrouwen die beiden alleen op de fiets zaten. Ze werden van hun fiets gesleurd, geslagen en betast.

Voor slechts één van de aanrandingen wordt hij daadwerkelijk veroordeeld, voor de aanranding aan de Weel wordt T. vrijgesproken. De DNA match is niet duidelijk genoeg en ander bewijs is er niet. Dit tot verdriet van het slachtoffer van de aanranding.

Schadevergoeding voor slachtoffers

De slachtoffers van de vergrijpen waar T. vandaag voor is veroordeeld hebben beiden recht op een schadevergoeding. Voor de aanranding is dat een schadevergoeding van ruim 5.000 euro en voor het slachtoffer van de verkrachting ruim 38.000 euro.

Het OM eiste eerder geen TBS, omdat volgens het rapport van het Pieter Baan Centrum een 'stoornis niet kan worden vastgesteld, noch uitgesloten.' In 2009 is T. echter al onderzocht en werd bij hem een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld met aanwijzing van psychopathie.

'Grote kans tot herhaling'

Omdat hij dit keer niet wilde meewerken aan de onderzoeken en T. hier eerder niet voor in behandeling is geweest, stelt de rechtbank vast dat die stoornis nog altijd aanwezig is. De rechtbank ziet een grote kans op herhaling en vanuit veiligheidsoogpunt stelt zij dat het onverantwoord is T. terug te laten keren in maatschappij zonder behandeling. Mourad T. was zelf ook niet aanwezig in de rechtbank tijdens de uitspraak.

Eerder werd Mourad T. al veroordeeld voor een gevangenisstraf voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Toen hij in 2018 weer op vrije voeten kwam, sloeg hij binnen een jaar opnieuw toe. Omdat T. in zijn proeftijd zat toen hij de drie feiten pleegde, moet hij ook die 9 maanden nog uitzitten.