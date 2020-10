Geluidsflitspalen en gaten in de weg zouden Hilversumse hardrijders moeten afremmen

Vooral afgelopen zomer waren bewoners van het Hilversumse centrum er helemaal klaar mee: met grote regelmaat werd er veel te hard gereden over de ring en door het centrum van Hilversum. "Naast een hoop ergernis leverde het ook verschillende zeer gevaarlijke situaties op. Op de markt vloog een auto tegen de gevel van een restaurant", schrijft de partij op haar website.

Het gedrag van automobilisten geeft al langer zorgen. De gemeente wil de komende tijd extra inzetten op controles.

Als het aan de Hilversumse CDA-fractie ligt worden er nog meer maatregelen genomen om hardrijders af te remmen. Als belangrijkste punt wil de partij dat Hilversum bewoners meer zeggenschap geeft over waar er wordt geflitst in Hilversum. "De gemeente kan dit faciliteren door meetapparatuur te plaatsen op plekken waar inwoners regelmatig klagen over snelheidsovertredingen. De buurtbewoners vragen de meetapparatuur aan, de gemeente plaatst en wanneer uit die metingen blijkt dat stelselmatig te hard wordt gereden, wordt er gehandhaafd", zegt CDA-raadslid Evert Jan Kruijswijk Jansen.

Gat in de weg

Het CDA heeft ook creatievere voorstellen waarmee voorkomen moet worden dat automobilisten in het centrum op het gaspedaal trappen. Zo oppert de partij om een zogeheten 'actibump' te plaatsen, een stalen plaat die in het wegdek wordt geplaatst. Als de sensor van de plaat detecteert dat er iemand aankomt die te hard rijdt, zakt de plaat een paar centimeter de grond in, waardoor er een gat in de weg ontstaat. Het idee is dat de hardrijdende automobilist dan een harde klap voelt en dan meteen wordt geconfronteerd met zijn te harde rijden.

Volgens de partij is deze 'actibump' een goed alternatief voor een drempel. Vanwege de doorstroming van het verkeer op doorgaande wegen worden er vaak geen drempels geplaatst. Maar dat moedigt hardrijders dan weer aan om te hard te rijden. Het gat in de weg moet dat oplossen.

Geluidsflitspaal

Daarnaast hoopt het CDA dat er zogenaamde 'geluidsflitspalen' komen. Dat zijn palen die bij bijvoorbeeld stoplichten, waar regelmatig veel geluidsoverlast is van hard optrekkende auto's, meten hoeveel herrie een auto produceert. De gemeente zou dan in de algemene plaatselijke verordening (apv) moeten opnemen hoeveel geluid een auto mag maken, zodat een auto of motor 'geschorst' kan worden als deze te veel lawaai maakt. Ook zou de politie op plekken waar te vaak veel lawaai is, gerichter kunnen optreden.