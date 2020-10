Gestolen fiets vaker terug bij eigenaar: "Binnen paar minuten had ik 'm online gevonden"

Sinds vorig jaar linkt het fietsdepot alle informatie over de fietsen op deze site en dat werkt: het percentage teruggeclaimde fietsen is gestegen van 31 naar 50 procent. Van de 6.000 fietsen die er nu staan, komt de helft dus weer bij zijn of haar eigenaar terecht.

Die 6.000 staan er pas weer sinds kort: in maart en april was er geen fiets te bekennen. Martin Klepper, de locatiemanager van het fietsdepot, had het in 9 jaar niet zo leeg gezien. Aan het begin van de pandemie is er tijdelijk niet geknipt. De lockdown was een feit, ook voor de mensen van handhaving. Ook de fietsen van forenzen die gedwongen waren thuis te werken, liet de gemeente even met rust. De openbare ruimte groeit inmiddels weer dicht en het knippen is weer begonnen.

Afstand reden voor nieuwe fiets

Klepper vertelt over de voordelen van het nieuwe systeem, boven het oude. "Vroeger belde je met het depot. Als wij je fiets niet konden vinden, was het advies om maar even langs te komen en zelf te kijken. Dat zagen de mensen dan niet zitten. De afstand naar het depot was voor veel mensen een reden om naar een andere fiets uit te kijken."