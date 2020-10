Telstar coronavrij op weg naar Almelo voor bekerduel

Tegenstander Heracles Almelo heeft wél coronaproblemen. Trainer Frank Wormuth, aanvoerder Robin Pröpper en middenvelder Orestis Kiomourtzoglou zijn getroffen door het virus en zitten in thuisquarantaine.

Blessures

Telstar is ondanks de negatieve testen niet helemaal zorgenvrij. Eerder deze week liet trainer Andries Jonker al weten dat aanvoerder Frank Korpershoek, Anthony Berenstein en Vincent Regeling vanwege blessures zullen ontbreken in de bekerwedstrijd.

Of spits Sebastian Soto fit genoeg is om te spelen is nog de vraag. Hij heeft de hele week al last van buikpijn en er zal in de loop van de middag worden bekeken of hij inzetbaar is.

Telstar speelde in de voorbereiding op 25 augustus ook al tegen Heracles Almelo en verloor toen met 4-0. In dat duel maakte Rocello Vlijter in de ogen van trainer Andries Jonker een schandalige overtreding.