Randstad steeds vaker ingeruild voor landelijke woning: "Mensen zoeken ruimte en rust"

Makelaar Geert Klaver is gespecialiseerd in landelijke woningen en ziet de beweging die al een paar jaar gaande is sinds de pandemie behoorlijk groeien. "De coronacrisis doet mensen meer beseffen dat ze in hun eigen habitat de rust en ruimte zoeken. Je beseft dat het belangrijker wordt waar je thuis is."

Van Hoofddorp naar Schagerbrug

In de eerste helft van 2020 ging een vijfde van alle landelijke woningen naar mensen uit de randstad, zo bleek uit onderzoek van de NVM. Marjon Hoogervorst was er met haar gezin één van. Ze ruilden Hoofddorp in voor Schagerbrug. "We zochten een plek met meer ruimte waar we ook een studio, ik ben fotograaf, in de tuin konden maken. Het is erg druk overal. In het weekend sta in je in de file naar het strand. Vliegverkeer boven je hoofd. Dat soort dingen heeft ons er toe bewogen om het hogerop in Noord-Holland te zoeken."

En dat is gelukt. Want in Schagerbrug vonden ze hun droomplek. Een eigen bos van 18.000 vierkante meter inclusief een woning en ook nog twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. "Ik kan het nog steeds niet geloven. Er is eigenlijk tekort tijd geweest om het te kunnen beseffen", vertelt Marjon die net twee weken de sleutel heeft.