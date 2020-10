Kerst nog groot vraagteken voor horeca: "Had ons duidelijkheid gegeven"

WEST-FRIESLAND - De sluiting van de horeca geldt vooralsnog tot 'in de loop van december', maar in ieder geval tot na sinterklaas. Regiovoorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Rob Baltus begrijpt niet waarom er nog geen duidelijkheid is over kerst: dit is juist nodig. Baltus heeft zelf het heft in handen genomen: hij sluit voorlopig zijn restaurant tot half januari.

Google Streetview

"Wij zijn in winterslaap gegaan, we hebben de zaak gesloten voor langere tijd en wachten af tot na het nieuwe jaar", vertelt Baltus vastbesloten. Hij gaat er vooralsnog niet vanuit dat opening met de kerstdagen realistisch is, ook al laat het kabinet dat nog in het midden. "Het voelt als vorige keer en toen is de sluiting ook behoorlijk langer doorgezet. Je voelt het op je klompen aan dat de sluiting langer gaat duren. Je gaat mij niet wijsmaken dat wanneer het begin december net weer een beetje goed gaat, het kabinet alle horeca weer opengooit."

Baltus vindt het jammer dat er de stip op de horizon niet iets verder is gezet. "Die kerstperiode is zo belangrijk voor ons; dat is onze buffer voor de eerste drie maanden van het jaar." Volgens de regiovoorzitter wordt de catering en afhaal dit jaar 'groot' tijdens kerst, maar de bedrijven die niet inzetten op afhaal grijpen mis. De knoop doorhakken geeft Baltus rust. "Ik slaap hier een beter van. Wij liggen te afgelegen om bezorging te doen en afhaal is er al teveel in de buurt. Ik heb mijn financiers ook duidelijkheid kunnen geven en mijn personeel heeft tijdelijk iets anders kunnen vinden. Zo heeft iedereen duidelijkheid en als we half december toch open mogen dan is het bonus." Horeca aan het infuus De meeste horecabedrijven staan er slecht voor, maar kunnen dankzij maatregelen overeind blijven. Zo mogen de horecabedrijven hun belasting uitstellen tot januari 2021, maar daarna start de maandelijkse betaling weer en moet de opgebouwde schuld binnen drie jaar terugbetaald worden. "We liggen als het ware aan een infuus dat ons in leven houdt", legt Baltus uit. "Officieel zijn deze bedrijven niet failliet, maar zodra het infuus losgekoppeld wordt in januari zitten zij met tonnen schuld. De eerste drie maanden van het jaar zijn moeilijke maanden voor de horeca, dat ga je dan niet terugverdienen." De ondernemers staan volgens Baltus voor een keuze: ga ik jarenlang zwoegen om de schulden weg te werken of laat ik de boel de boel. "We zullen begin volgend jaar pas de impact kunnen zien van afgelopen jaar. Sommigen hebben goed gedraaid met afhaal, maar er zijn er ook die vanaf maart al achter de feiten aanlopen."