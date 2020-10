Onderzoek stelt ondernemers volgens Castricum in ongelijk: "Voldoende parkeerruimte"

CASTRICUM - Er zijn voldoende parkeerplaatsen op en rond het bedrijventerrein van het Castricummer Werf. Dat is volgens de gemeente Castricum de conclusie van een onafhankelijk verkeersonderzoek. Tenzij de raad donderdag niet akkoord gaat, lijkt niets de geplande 24 flexwoningen nog in de weg te staan. Maar de ondernemersvereniging noemt de conclusie van de gemeente "te kort door de bocht".

Ook Kuijper vraagt zich af of de resultaten uit juli wel een realistische weergave van de werkelijkheid bieden. "Als het onderzoek aantoont dat zelfs in coronatijd de bezettingsgraad op drie plaatsen meer dan negentig of honderd procent is. Hoe moet dat dan straks, als alles weer normaal is?"

Koos Driel, belangenbehartiger van de vereniging, vraagt zich af of de verrichte metingen van begin juli dit jaar wel betrouwbaar zijn te noemen. "Ik ben benieuwd hoe er is gemeten tijdens de coronacrisis, want dat zal natuurlijk van invloed zijn op de drukte."

Maar daar is ondernemer Carel Kuijper het niet mee eens. Volgens hem zijn er behoorlijk wat onjuistheden in het onderzoek te vinden.

In het verkeersonderzoek werden er begin juli van dit jaar op verschillende tijden metingen van de bezettingsgraad verricht. Op het ondernemersterrein varieerde dat volgens het onderzoek tussen de 19 en 41 procent. In de openbare ruimte varieerde dat tussen de 40 en 81 procent. "De gegevens uit het onderzoek tonen feitelijk aan dat uitbreiding niet nodig is", aldus een woordvoerder van de gemeente Castricum.

De vereniging spreekt van een hoge parkeerdruk op de werf en wil daarom de locatie gebruiken voor de uitbreiding van bedrijfs- en parkeerterreinen. Diezelfde grond is bij de gemeente als locatie in beeld om 24 tijdelijke woningen te plaatsen voor 'spoedzoekers'.

De meegetelde parkeerruimte aan de straat van de kringloopwinkel op het terrein is in principe gereserveerd voor vrachtwagens en langparkeren, behalve op dinsdag en donderdag van 's ochtends tot halverwege de middag. "Op zaterdag tellen ze dat in het onderzoek mee als parkeerruimte, maar dat klopt niet, daar staan allemaal vrachtwagens."

Onmogelijke situatie

Hij stelt dan ook dat het onderzoek juist laat zien dat er wel degelijk nood is aan meer parkeerruimte. Met name vanwege de drukbezochte bouwmarkt en de kringloopwinkel. Bij die laatste is de bezettingsgraad meer dan honderd procent. Hij ziet de kringloop dan ook liever verdwijnen. "De paarse en rode lijnen in de afbeelding tonen aan dat er daar te weinig plek is voor het aantal bezoekers." Volgens het onderzoek wordt er op deze plekken vaak buiten de aangegeven vakken geparkeerd. "Het veroorzaakt een onmogelijke verkeerssituatie voor bedrijven. We dragen de winkel allemaal een warm hart toe, maar het past hier gewoon niet."

Volgens de ondernemer veroorzaakt de kringloop naast extra parkeerdruk rondom zijn bedrijf ook financiële schade. Zijn medewerkers kunnen met hun vrachtwagens vaak de bocht niet maken, door de (fout)geparkeerde auto's van kringloop-bezoekers. Ook staan zijn vrachtwagens soms wel een uur stil vanwege foutgeparkeerde auto's, aldus Kuijper. "Doordat er in die straat veel te weinig ruimte is, parkeren mensen bij mij voor de deur. Met alle economische gevolgen van dien."

'Goede gespreksstof'

Over tweeënhalve week staat er een bijeenkomst gepland tussen de gemeente en de vereniging. Gemeente Castricum verklaart zich graag te willen inzetten om met de ondernemers verder te praten over parkeren, verkeer, en andere onderwerpen die op en rond de werf spelen. "Als gemeente willen we graag samen met de ondernemers bouwen aan een duurzame toekomst voor de Castricummer Werf."

De vereniging twijfelt nog altijd aan die welwillende houding."Er kloppen meerdere dingen niet, maar doordat we dit onderzoek zo vlak voor de aanstaande commissievergadering ontvangen, geeft de gemeente ons weinig tijd dit terug te koppelen."