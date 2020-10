'Anderhalvemeterteams' zorgen dat Weespers op straat afstand houden

De anderhalvemeterteams wandelden afgelopen zaterdag voor het eerst door het centrum van Weesp en probeerden gisteren ook op de weekmarkt bezoekers te wijzen op het houden van afstand. Dat doen ze met een brede pijl, waarmee ze volgens Weesp 'op een leuke en vriendelijke manier laten zien hoeveel anderhalve meter nu eigenlijk is'.

Weesp merkt dat het aantal coronabesmettingen nog steeds omhoog gaat, maar dat de afstand die mensen van elkaar houden op veel plekken juist omlaag lijkt te gaan. "Veel inwoners doen hun best om zich aan deze regels te houden. Na een zomer met weinig besmettingen sluipt het 'oude normaal' ongemerkt toch weer in ons gedrag. Nu het aantal besmettingen weer toeneemt, is het heel belangrijk dat de regels worden nageleefd", laat de gemeente weten.

De anderhalvemeterteams blijven de komende weken zowel op dinsdag tijdens de markt als op de wat drukkere zaterdag herkenbaar rondlopen op straat.