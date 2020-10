LIVE: Debat over flaneren in Haarlem

HAARLEM - De lockdown vanwege het coronavirus heeft ook z'n voordelen: zo voelt het centrum van Haarlem, mede dankzij het afgenomen verkeerslawaai en minder bezoekersaantallen in de winkelstraten, rustiger en ontspannender dan voorheen. Cultuurcentrum Pletterij onderzoekt in vier debatten of Haarlem de aangename ontspanning en kleinschaligheid kan behouden ná coronatijd. Vanavond is er een discussie over flaneren in de stad, kan dat veilig en ontspannen?

NH Nieuws maakte ter illustratie een uitgebreide video met Jan Dekker die ooit aan de basis stond van het Spaarneplan, over onder meer een wandelboulevard langs het Spaarne die er moest komen. Die Spaarneboulevard is volgens hem niet goed uit de verf gekomen.

De centrale vraag die tijdens de discussie vanaf 20.00 uur voorligt is: Kun je in Haarlem en in je buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers?

Lievelingswandeling

Deelnemers aan het debat zijn stedenbouwkundige Marlies van Diest (die het Spaarneplan heeft gemaakt), professioneel stadswandelaar Jan Hoving, Eva Nijhoff van Gezond Natuurwandelen en D66-raadslid Bas van Leeuwen. De deelnemers maken ook hun lievelingswandeling bekend.

In de zaal is beperkt ruimte voor toeschouwers, maar de discussie is hier op de site live te volgen: