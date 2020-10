De Peiling: Maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom?

GroenLinks en de SGP in de Tweede Kamer willen dat 30 km/u de nieuwe standaard wordt in de bebouwde kom. Nu is dat nog 50 km/u. Wat vind jij van dit idee?

Actie in Hilversum Bewoners van de Johannes Geradtsweg in Hilversum voeren actie om de maximumsnelheid omlaag te krijgen. Op de drukke weg naar het Mediapark mag nu nog 50 km/u gereden worden. De gemeente Hilversum wil de doorstroming in stand houden. Buurtbewoners zien het voorbijrazende verkeer graag verdwijnen.

Kortere remweg

Uit onderzoek van de RAI-vereniging naar de invoering van 30 km zones in de periode 1998-2008, blijkt dat er door die lagere maximumsnelheid 51 tot 77 minder doden zijn gevallen. Op droog wegdek heeft een automobilist die 50 kilometer per uur rijdt volgens de RAI-vereniging 19 meter nodig om af te remmen. Als je 30 rijdt, is dat maar 7 meter.

Wat vind jij?

Moet 30 km/u overal de nieuwe standaard worden binnen de bebouwde kom ja of nee? Zou je bij jou in de wijk de snelheid omlaag willen hebben? En als je al in een 30 km zone woont; houden mensen zich aan die snelheid of niet?