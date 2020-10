Politievakbond heeft 'ernstige zorgen' over eenheid NH, rest korps moet bijspringen

In totaal werken er 3000 mensen bij de politie in Noord-Holland, exclusief het korps van Amsterdam. Dit is niet genoeg om alle taken van de politie uit te voeren, zegt Gerrit van der Kamp van de vakbond ACP vanochtend op NH Radio. "De werkzaamheden zijn zo groot dat Noord-Holland, en ook andere eenheden in het land, het gewoon niet meer redden."

Door het grote ziekteverzuim en mensen die in quarantaine moeten, wordt het tekort nog groter. "We hadden al tekorten, omdat veel mensen met pensioen gaan", zegt Van der Kamp. "Alle teams staan nu heel erg onder druk."

Huilen met de pet op

De afgelopen jaren is er wel geïnvesteerd in de politie, maar volgens ACP is dat geld niet op de goede plekken terecht gekomen. "Bij speciale eenheden of bij beleidstaken is er wel capaciteit bijgekomen, maar niet bij de agenten op straat. Die volgorde klopt niet. Wij vinden dat het blauw op straat op de eerste plaats moet komen, en dan pas de rest."

Onlangs verscheen er een rapport over het functioneren van wijkagenten. "Uit dat rapport bleek dat het echt huilen met de pet op was", zegt Van der Kamp. Het rapport heeft de korpsleiding en de minister wel de ogen geopend. "De korpsleiding dacht dat het op orde was, maar de afgelopen anderhalf jaar is het duidelijk geworden dat dat niet het geval is. Iedereen beseft nu dat er wat moet gebeuren."

Noodplan

Om het tekort bij de politie aan te pakken heeft de minister de korpsleiding gevraagd om een noodplan te maken voor de komende twee à drie jaar. De vakbonden moeten hierbij input leveren. ACP vindt dat de rest van het korps moet gaan bijspringen, als er voorlopig niet genoeg nieuwe agenten vanuit de opleiding doorstromen. "Mensen op andere functies met een blauwe achtergrond binnen het korps, moeten gaan helpen", zegt Van der Kamp.

Dit betekent dat specialistische eenheden daardoor mogelijk minder zaken op kan pakken. "Dat zou heel ingrijpend zijn. Het OM en de burgemeesters zullen dat echt niet leuk vinden", voorspelt Van der Kamp. "Maar dit is wel wat er moet gebeuren."

Het noodplan moet eind deze maand klaar zijn en wordt dan naar de Tweede Kamer gestuurd.