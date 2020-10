Pleeggezinnen gezocht in Amsterdam: "Je geeft een kind een betere toekomst"

AMSTERDAM - De 21-jarige Safira was acht toen ze uit huis ging. Haar moeder kon niet meer voor haar zorgen. Ze heeft bij haar tante gewoond, in een kindertehuis, en kwam op haar zestiende terecht bij Martin en Noortje in Landsmeer. "Noortje en Martin hebben mij een toekomst kunnen bieden die ik anders niet had gehad."

Safira uit Amsterdam-West heeft geen makkelijke jeugd gehad. Ze moest al jong het huis uit en heeft vele omzwervingen gemaakt. Toen ze zestien was werd ze opgevangen door Noortje en Martin. "Twee onbekende mensen die vier, vijf jaar voor mij hebben gezorgd."

In het begin vond Safira het erg spannend. Ze kwam als stadsmeisje terecht bij een pleeggezin in 'the middle of nowhere', bij mensen die ze niet kende en ver weg van haar vrienden in Amsterdam. Maar al snel vond Safira rust. "Ik was heel verlegen en zat vol emoties. Emoties die ik niet had verwerkt uit mijn jeugd. Daar hebben Noortje en Martin me mee geholpen."

Jaarlijks zijn er in Amsterdam veel kinderen die net als Safira een pleeggezin nodig hebben. Pleegzorgorganisatie Levvel zoekt die gezinnen, maar dat is volgens programmaleider Ellen Schulze niet altijd even makkelijk. "Sommige mensen hebben een baan of zijn al wat ouder, en denken dat ze geen pleegouder kunnen worden. Ik denk dat mensen zich niet realiseren dat ze echt wel wat kunnen betekenen voor een kind. Sommige kinderen hebben behoefte aan een plek waar ze tijdelijk kunnen wonen, andere kinderen hebben behoefte aan een pleeggezin waar ze af en toe in het weekend naar toe kunnen gaan. Dat zijn ook belangrijke plaatsingen, want daarmee voorkomen we dat kinderen uit huis worden geplaatst."