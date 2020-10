Trapportaal in Amsterdam vernield door vuurwerk: "Brievenbus lag 20 meter verderop"

AMSTERDAM - Aan de Rooseveltlaan in de Rivierenbuurt in Amsterdam is vanmiddag een trapportaal vernield door zwaar vuurwerk. Volgens de politie zijn er na de knal mogelijk twee verdachten weggerend.

De melding van de knal werd 16.37 uur gedaan. In het pand bevinden zich zes adressen.

Volgens oud-presentator Bart Bosch, die in een van de bovenwoningen woont, lag de brievenbus door de knal 20 meter verderop. "Het is vreselijk om dit te zien. Echt een drama."

Bosch was zelf niet thuis op het moment dat het vuurwerk werd afgestoken. "Maar mijn buurmeisje hoorde de klap wel. Zij haalde net haar fiets van het slot. Als ze even iets eerder was geweest had het heel anders af kunnen lopen."

Brokstukken door het scherm

De TEV (Team Explosieven Veiligheid) is ter plaatse geweest om onderzoek te doen naar de vernieling. Daaruit bleek dat het om zwaar vuurwerk dat geëxplodeerd is.

Aan de Rooseveltlaan staan op dit moment schermen vanwege werkzaamheden. "Een van de brokstukken is zelfs door een scherm heen gebroken', laat een woordvoerder van de politie weten. "Daar komt nog bij dat dit in de avondspits is gebeurd. Het is levensgevaarlijk wat hier gedaan is."