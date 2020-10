Stofregens Wijk aan Zee leiden tot vertrek inwoners: "Ik lag er wakker van"

Ellen Windemuth is niet de enige die onlangs het kustdorp heeft verlaten vanwege de verslechterde luchtkwaliteit en stofregens in het dorp. Eerder pakte al een gezin met drie kinderen hun koffers om te vertrekken naar Groet en een andere inwoonster streek vanwege de grafietregens neer in De Achterhoek. Zij, en ook Dorpsraad Wijk aan Zee, vinden dat de overheid faalt in het toezicht op de staalfabriek. "Keer op keer volgen er nieuwe milieuovertredingen. Ze kunnen ons niet beschermen. En het geeft mij het gevoel dat er niet geluisterd wordt en gezondheid niet belangrijk is."

Burgemeester van Beverwijk en Wijk aan Zee, Martijn Smit, snapt de zorgen die leven onder inwoners over de luchtkwaliteit "Het is talk of the town momenteel", zo reageert hij. "En de luchtkwaliteit is ook enorm belangrijk. Maar Tata Steel, Hoogovens, zit daar al meer dan honderd jaar. En er is nog nooit zoveel over gesproken en gedaan als nu. Het is een maatschappelijke discussie geworden. En kennelijk zijn er ook inwoners die er heel onrustig van zijn geworden. Er zit ook een paradox in, want dit is wel het moment dat er juist veel gebeurt."

Daarmee doelt Smit op de plannen van de provincie Noord-Holland om de vergunningen van de staalfabriek aan te scherpen. En op de miljoeneninvestering van Tata Steel zelf: de zogeheten grafiethal met afzuiginstallatie.

Longkanker

In Wijk aan Zee en Beverwijk komt longkanker een kwart vaker voor dan in de rest van Nederland, zo concludeerde GGD Kennemerland in juni. "Ik schrok daar van", zo vervolgt de burgemeester. "Het is een optelsom van industrie, scheepvaart en ook drukte in de Randstad met de snelwegen die we kennen."

Voor Ellen gaat de strijd voor een betere luchtkwaliteit verder. "Niet eens zozeer voor mij, want ik kon vertrekken. Maar voor de mensen die hier zijn vergroeid met deze prachtige plek en niet kunnen vertrekken. En voor de kinderen die hier naar school gaan. Daar doe ik het voor."