Minder coronadoden en ziekenhuisopnames in Haarlemmermeer

Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat tussen 14 en 27 oktober twee mensen zijn overleden. Dat is minder dan in de voorgaande periode tussen 30 september en 13 oktober: toen stierven 8 mensen door de gevolgen van het coronavirus.

Ziekenhuisopnames

Ook wat betreft ziekenhuisopnames is er een daling te bespeuren. Tussen 14 en 27 oktober moesten 6 mensen worden opgenomen. In de voorgaande periode waren dat er 10.

Gestegen

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Haarlemmermeer is wel toegenomen met 124. In de laatst gemeten periode ging het om 969 besmettingen. Omgerekend per 100.000 inwoners is dat 621,1. Kijk je naar de voorgaande periode tussen 30 september en 13 oktober dan ging het om 845 mensen die besmet raakten (per 100.000 inwoners is dat 541,7).