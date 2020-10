AZ - HNK Rijeka onder leiding van Russische arbitrage

Er is nog geen VAR aanwezig in de groepsfase van de Europa League. Sergey Lapochkin is aangesteld als vierde official.

Het Kroatische Rijeka is de tweede tegenstander van AZ in de poulefase van de Europa League. Vorige week werd de eerste wedstrijd tegen Napoli knap gewonnen (0-1). AZ - HNK Rijeka begint donderdag om 21.00 en na afloop kan je uiteraard de reacties na afloop van het duel vinden op onze site, app en socials.