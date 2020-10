“Stijgende cijfers of niet, wij blijven open voor bezoek, ook onze Covid-afdeling”

IJMOND - Ondanks het feit dat regio Kennemerland in de hoogste risicogroep valt en het aantal besmettingen toeneemt , is een ding voor de woonzorgcentra van Zorgbalans duidelijk. "Wij gaan nooit meer terug naar een complete lockdown", aldus woordvoerder Kim Hirs.

Hoewel er op het ogenblik bij vijf van hun locaties sprake is van een uitbraak, is er volgens Hirs geen reden om hun deuren voor bezoek te sluiten. "De aantallen waarover we nu spreken, is van een geheel andere orde dan tijdens de eerste uitbraak dit voorjaar. Er zijn nu in totaal 10 bewoners besmet, waarvan een aantal bewoners van De Moerberg en Velserduin, beiden in IJmuiden en Huis ter Hagen in Driehuis."

De besmette bewoners verblijven op de speciaal ingerichte Covid-unit in hun revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem. Ook hier blijft bezoek welkom, wel maar een vaste bezoeker per bewoner en deze wordt volledig voorzien van beschermende kleding. "We hebben voor ons gevoel de situatie goed onder controle", aldus Hirs. "Wij nemen zelf coronatesten af en kunnen daardoor bij een besmetting snel handelen en zorgmedewerkers en andere bewoners ook testen."

Alzheimer en dementie

In de zorgcentra van Zorgbalans verblijven veelal mensen die lijden aan dementie of Alzheimer. "Mensen met dementie hebben vaak dwaalgedrag en daardoor is het fijn dat ze op de Covid-unit gewoon rond kunnen lopen. Veel fijner dan iemand isoleren op zijn kamer en afsluiten van zijn naasten. Kwaliteit van leven is, juist nu, extra belangrijk", zegt Hirs stellig. "Onze deuren blijven open."