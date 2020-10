Amsterdamse geboorteakte tentoongesteld voor viering 745ste verjaardag

Normaal ligt het Tolprivilege goed weggestopt in het depot. Omdat het zo oud is, is het kwetsbaar en moet de lichtbelasting beperkt worden. "De andere dagen ligt hij veilig in het depot achter slot en grendel, zodat de inkt niet verder verbleekt," legt conservator Erik Schmitz van het Stadsarchief uit.

Volgens Erik Schmitz was het vandaag een minder feestelijke dag dan voorgaande jaren. "Normaal gesproken krijgen we altijd taart op de geboortedag van Amsterdam, maar vandaag even niet. Maar het blijft wel een bijzondere dag", vertelt hij.

Wethouder Rutger Groot Wassink van GroenLinks slaat de taart dit jaar juist niet over. "Ik ben eigenlijk aan de lijn, maar ik denk toch wel dat ik een taartje ga eten vandaag. Ik vind dit soort historische dingen altijd mooie momenten om te vieren."

Morgen gaat het Tolprivilege het depot weer in. Vandaag opende het Stadsarchief ook een tentoonstelling over het Tolprivilege. Deze is tot 31 januari 2021 te zien in de Schatkamer.