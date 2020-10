'Spaarpaal' moet wijken Gooise Meren belonen als er niemand te hard rijdt

De spaarpaal deelt geen boetes uit voor te hard rijden, maar geeft geld als mensen zich wél aan de snelheid houden. De palen kunnen staan langs 30, 50 en 60 km-wegen.

Het plan is om zo'n spaarpaal steeds voor een aantal weken in bepaalde straten te zetten om buurtbewoners meer bewust te maken van de snelheid waarmee ze door hun eigen wijk rijden. Elke keer als er iemand voorbijrijdt die zich netjes aan de snelheid houdt, gaat er bijvoorbeeld tien cent in een spaarpot. De gemeente stelt een maximumbedrag in, bijvoorbeeld duizend euro. De tussenstand is te zien op een bord naast de paal. Zodra dat bedrag gehaald is, gaat de spaarpaal uit.

Nieuw speeltoestel

Met het geld dat de spaarpaal oplevert, moet de bewuste wijk waar de paal staat weer wat leuks kunnen doen, zoals bijvoorbeeld het aankopen van een nieuw speeltoestel.

De PvdA wijst er op dat de spaarpaal onder meer in Noord-Brabant al een succes is, waardoor ook Overijssel en Zuid-Holland het idee nu volgen. De kosten voor de palen en de bedragen voor de buurt zouden gedekt kunnen worden uit het budget voor verkeersveiligheid.

Om het spaarpalenplan lokaal en misschien zelfs regionaal van de grond te krijgen, komt de lokale PvdA-fractie morgen met een voorstel naar de gemeenteraad. Als de gemeenteraad er achter staat, zouden de palen er snel kunnen staan.