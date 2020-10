Dierenarts Purmerend geeft gewonnen geld aan andere dierenhelpers

De prijs was al in januari uitgereikt, maar volgens dierenarts Tessa van Eekeren was het even op de plank blijven liggen omdat ze recent zijn verhuisd: "De nieuwe praktijk ontwerpen, inrichten en het verhuizen was een enorme opgave en we zijn er best trots op dat dat allemaal goed gegaan is terwijl de normale werkzaamheden gewoon doorgingen."

Dichtbij

De eer was voor hen genoeg en daarom besluiten ze het geld te doneren aan de stichting Dierenambulance Purmerend en wildopvang De Bonte Piet. Tessa: "Deze organisaties staan dichtbij ons en we weten dat het geld direct ten goede komt aan hulp voor de dieren."