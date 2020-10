Ruim 1300 nieuwe besmettingen met coronavirus in Amstelland

Amstelveen

In de gemeente Amstelveen gaat het in de periode tussen 14 en 27 oktober om 701 nieuwe meldingen (764,7 per 100.000 inwoners). In de vorige periode (tussen 30 september en 13 oktober) waren dit er nog 460. Omgerekend per 100.000 inwoners waren dat er 501,8.

Aalsmeer

Ook in de gemeente Aalsmeer is er in de laatst gemeten periode een stijging waar te nemen. Er zijn nu 277 gevallen (869,5 per 100.000 inwoners). Tussen 30 september en 13 oktober waren dat er nog 167. Omgerekend per 100.000 inwoners: 524,2.

Uithoorn

Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Uithoorn is nu 227. In de voorgaande periode waren 141 mensen besmet. Weer omgerekend per 100.000 inwoners gaat het nu om 770,1. In de periode hiervoor was dat nog 478,3.

Ouder-Amstel

113 inwoners van de gemeente Ouder-Amstel blijken nu besmet te zijn met het coronavirus. Omgerekend per 100.000 inwoners is dat 805,6. Tussen 30 september en 13 oktober waren dat er nog 101. Als je ook dit weer omrekent per 100.000 inwoners, dan kom je op 720,1 uit.

Ziekenhuisopnames

Als je kijkt naar ziekenhuisopnames in de periode tussen 14 oktober en 27 oktober dan zijn er 5 mensen uit de gemeente Amstelveen opgenomen (de vorige periode was dat er 1). In de gemeente Aalsmeer zijn dat er 0 en dat was 1 in de periode daarvoor. In de gemeente Uithoorn zijn 2 personen opgenomen in het ziekenhuis, dat was er 1. En in de gemeente Ouder-Amstel moest 1 iemand naar het ziekenhuis (dat was voorgaande periode ook 1).

Sterftecijfers

In de gemeente Amstelveen zijn in de laatste gemeten periode 4 mensen overleden als gevolg van het coronavirus (was 0 in de vorige periode). In de gemeente Uithoorn gaat het om 1 persoon (was ook 0). In de gemeenten Aalsmeer en Ouder-Amstel zijn het er 0. Alleen in de gemeente Aalsmeer was er in de vorige periode helaas 1 overledene te betreuren.