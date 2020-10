STRAKS LIVE: Persmoment Rutte en De Jonge over stand van zaken corona

NOORD-HOLLAND - Om 19.00 uur is er een kort persmoment van premier Rutte en minister De Jonge over de stand van zaken omtrent het coronavirus.

Naar verwachting worden er vandaag geen nieuwe maatregelen aangekondigd, maar gaan Rutte en De Jonge het volk wel streng toespreken over de naleving van de huidige maatregelen. Er is nog geen concrete daling te zien in het aantal besmettingen, dat vandaag ruim boven de 10.000 lag.

Het persmoment is vanaf 19.00 uur live te volgen bij NH Nieuws op de site, via de app, via Facebook en op tv.