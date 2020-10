Amsterdam meldt 8.724 nieuwe coronabesmettingen over afgelopen twee weken

AMSTERDAM - De afgelopen twee weken zijn 8.724 Amsterdammers positief getest op het coronavirus. Daarnaast zijn er 101 besmette personen opgenomen in het ziekenhuis en vijftien personen overleden aan de gevolgen van het virus.

Het totaal aantal gemelde besmettingen in Amsterdam staat nu op 28.485. Dat meldt het RIVM bij haar wekelijkse corona-update.

Amsterdam meldt over het afgelopen etmaal 686 nieuwe coronabesmettingen. Daarnaast zijn er zes nieuwe ziekenhuisopnames en vier sterfgevallen gemeld als gevolg van het virus.

Afgelopen week is het aantal nieuwe besmettingen in Amsterdam heen en weer geschommeld van 504 besmettingen per dag tot een hoogte van 831 nieuwe besmettingen afgelopen zondag.