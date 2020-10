Eierschalen zijn het bewijs: ringslang zit in de Volgermeerpolder

BROEK IN WATERLAND - Het bewijs is geleverd: de ringslang leeft in de Volgermeerpolder en hij plant zich daar ook voort. Eierschalen van uitgekomen ringslangen die gevonden zijn in broeihopen tonen aan dat er ringslangen worden geboren in de Volgermeerpolder. Vrijwilligers hebben eer van hun werk.

an van den Berg en zijn vrienden gaan met hooivorken voorzichtig een broeihoop te lijf. Stukje bij beetje wordt de hoop afgegraven. We komen een paar salamanders tegen, maar geen eieren van ringslangen. "Die salamanders gebruiken de broeihoop om er te overwinteren. Kikkers doen dat ook", weet Jan. Even verderop, bij een andere hoop, is het wel raak. "Ja hoor, gevonden, het witte goud!", Jan is uitgelaten blij. "Zie je wel dat ze hier zitten!" Voorzichtig pakt hij de uitgekomen eierschalen op. Ze zien er uit als kleine leeggelopen pingpongballetjes die aan elkaar klonteren. "Veertien lege eieren, dat betekent veertien kleine ringslangetjes die hier weer in de sloot zijn gekropen." Ringslangen zelf komen we niet tegen. Die trekken zich in deze tijd terug in de holen waarin ze overwinteren. Tekst loopt door onder de video.

Ringslang - NH Nieuws

Broei De broeihoop waarin de eieren zijn gevonden, is eerder dit jaar aangelegd door vrijwilligers. Ze gebruiken daarvoor maaisel, paardenmest en takken. "Die takken zijn hartstikke belangrijk want langs een tak kruipt de slang de broeihoop in. Hij kan niet graven, maar aan het beetje ruimte naast een tak heeft de slang genoeg." De warmte die in een hoop maaisel door broei wordt veroorzaakt, is genoeg om de eieren te laten ontwikkelen en uitkomen. "Vroeger legden ringslangen hun eieren in de mesthopen op boerenerven. Sinds die vanwege milieuwetgeving er niet meer zijn, zijn de slangen aangewezen op door mensen aangelegde broeihopen." Gif Een ringslang wordt ongeveer een meter lang en eet vooral kikkers en insecten en soms ook vis. De slang is niet giftig en houdt zich negen van de tien keer voor dood als ie wordt opgepakt. Het meest vervelende is nog dat ie dan zijn maaginhoud uitkotst en die stinkt behoorlijk. De Volgermeerpolder was tot een paar jaar geleden één van de meest giftige vuilnisbelten van Europa. Chemisch afval is in de jaren '50 en '60 van heinde en verre aangevoerd om daar te worden gestort. Nu is de Volgermeer gesaneerd en is het gif waterdicht ingepakt en afgedekt met moerassen; het leefgebied bij uitstek van de ringslang. Die rukt nu langzaam op naar het noorden; van de Diemerzeedijk (nog zo'n oude gifbelt), via Durgerdam naar Waterland.