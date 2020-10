Politie waarschuwt na nieuwe video: verspreid LHBTQ-geweld niet via sociale media

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie waarschuwt slachtoffers of getuigen van LHBTQ-geweld beelden daarvan niet via sociale media te delen. De homoseksuele Syriër Alex Ayoubi deed dat wel. Hij deelde beelden van de pesterijen en intimidaties waar hij zaterdagavond in Amsterdam-Oost in gezelschap van een transvrouw mee te maken kreeg. De politie waarschuwt dat hij daarmee het risico op een 'publieke veroordeling' vergroot.

Bron: NH Nieuws

Binnen vijf minuten werden Alex en de transvrouw in zijn gezelschap zaterdagavond door verschillende mannen belaagd. Eerst werden ze geïntimideerd, vervolgens bespuugd en tot slot door twee jongens op een scooter bedreigd. Alex kijkt er niet meer van op. "Dit overkomt me dagelijks, vooral rondom station Muiderpoort en dit kruispunt", zegt hij tegen NH Nieuws. Alex heeft het incident met zijn telefooncamera gefilmd. "Niet alleen om daders te identificeren en om als bewijs te dienen voor de politie, maar het heeft ook nog eens een afschrikkende werking."

Quote "Als verdachten last ondervinden door een publieke veroordeling op basis van video's die gedeeld worden op social media kan dit mogelijk strafvermindering opleveren" Marijke Stor, Woordvoerder politie Amsterdam

Een dag later plaatste hij de video op Facebook. "Ik doe dat om te laten weten aan vrienden wat me is overkomen, maar ook om de mensen om mij heen te waarschuwen voor deze mensen."

De politie Amsterdam ziet dat slachtoffers van geweldsincidenten steeds vaker beelden van dat geweld delen op social media. Volgens woordvoerder Marijke Stor kunnen slachtoffers dit beter niet doen. "Het is begrijpelijk dat slachtoffers video's online delen, maar dit raden wij af. Elke verdachte heeft recht op een eerlijk strafproces en als zij last ondervinden door een publieke veroordeling op basis van video's, die gedeeld worden op social media, kan dat mogelijk strafvermindering opleveren." Desondanks zal Alex het de volgende keer weer doen, omdat zijn aangiften tot nu toe nog weinig voor hem hebben uitgehaald. "Ik krijg er dagelijks mee te maken en ik heb vaker aangiften gedaan, maar ik weet dat er niks gedaan wordt." Hij gaat dan ook geen aangifte meer doen. "Daarom deel ik liever deze beelden. Het maakt me niet uit dat de daders exposed worden."

Meerdere incidenten in Oost Het afgelopen jaar zijn er meerdere incidenten, gericht op de LHBTQ'ers, geweest in Amsterdam-Oost. Deze zijn dan ook een prioriteit voor Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter "Ik denk dat deze geweldsincidenten in Amsterdam-Oost opvallen, omdat wij er als stadsdeel veel aandacht voor vragen en samen met bewoners in Oost zeer bewust bezig zijn met het opkomen tegen dit soort geweld. Het is goed dat de gemeenschap in het stadsdeel mondig is en hiervan melding maakt." Het stadsdeel onderneemt daarom veel op het gebied van veiligheid en preventie om geweld en intimidatie gericht op mensen uit de LHBTQ-gemeenschap te voorkomen. Ook overweegt de gemeente Amsterdam om een regenboog veiligheidsteam op te richten.

NH Nieuws - NH Nieuws

De politie raadt aan om gewelds- en intimidatie incidenten te melden. Melding doen kan via de politie op het nummer 0900-8844 of in het bijzonder via Roze in Blauw met het nummer 088-1691234, wanneer je liever je verhaal doet bij een agent die ook uit de LHBTQ- gemeenschap komt.