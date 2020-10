Is er animo voor de 'houtribbus'? Provincie wil behoefte aan buslijn Hoorn-Lelystad peilen

Twaalf jaar later willen de provincies Flevoland en Noord-Holland de behoefte naar een busverbinding weer in kaart brengen. Die opdracht hebben ze neergelegd bij Jasper en Ruben, allebei student Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit aan hogeschool Windesheim.

Met de bus over de Houtribdijk naar Lelystad. De laatste keer dat dat kon was in 2008, destijds met lijn 150. De buslijn werd opgedoekt aan het einde van dat jaar, omdat er te weinig animo voor zou zijn.

"De provincie Flevoland heeft samen met Noord-Holland een ov-toekomstvisie", legt Ruben uit. "Daarin staan de ambities om het openbaar vervoer te verbeteren en de regio's beter te laten aansluiten op de rest van Nederland."

Ruben en Jasper gaan allereerst peilen of er behoefte is aan een busverbinding. Daarom hebben ze een digitale vragenlijst opgesteld voor inwoners.

Waarom er nu mogelijk meer behoefte is

Er zijn volgens Ruben verschillende redenen op te noemen waarom de behoefte voor een buslijn nu groter is dan in 2008. "We kijken ook naar ontwikkelingen die zich voordoen, zo is Almere heel erg gegroeid. Al hoeft dat niet perse invloed te hebben. Maar Lelystad groeit, Enkhuizen groeit en Lelystad Airport gaat binnenkort open."

Maar ook de hogescholen in Almere, Dronten en zelfs Zwolle zouden beter bereikbaar kunnen worden voor studenten uit West-Friesland of de Noordkop.

'Waarom ooit opgeheven?'

Ruim 400 inwoners hebben al gereageerd op de enquête. "Je hoort veel enthousiaste reacties. Mensen geven bijvoorbeeld aan dat ze zelf geen auto hebben, dus dan zou een buslijn een uitkomst zijn. Op Facebook lees ik reacties dat mensen überhaupt niet snappen waarom de buslijn is opgeheven. Maar het is wel lastig om te zeggen of deze mensen de buslijn daadwerkelijk gaan gebruiken."

Mocht er animo zijn voor een buslijn, dan gaan Jasper en Ruben ook bekijken hoe deze tot stand moet komen. Maar of en wanneer de houtribbus daadwerkelijk gaat rijden, dat is niet te zeggen. "De opdrachtgever kan daar nog geen concreet antwoord op geven. Het komt in het toekomstbeeld van de provincie."