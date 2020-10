KNVB denkt stijgende aantal besmettingen niet te kunnen voorkomen

ZEIST - De KNVB denkt niet dat het stijgende aantal coronabesmettingen in het betaald voetbal te vermijden is. Diverse Nederlandse betaaldvoetbalclubs zijn de afgelopen weken hard getroffen door het coronavirus.

"Dankzij alle maatregelen worden besmettingen juist voorkomen. Ook spelers zonder klachten worden minimaal tweemaal per week getest en als de uitslag toch positief is, kunnen zij direct worden geïsoleerd van de rest. In de samenleving worden alleen mensen met klachten getest; het betaald voetbal levert dus ook nieuwe inzichten op. En alleen negatief geteste spelers komen het veld op, dus kunnen wedstrijden veilig doorgaan."

Strengere bubbel

In andere sporten en ook in andere voetbalcompetities werden spelers in een strengere bubbel geplaatst, waarbij contact met de buitenwereld verboden was. De sporters overnachtten in hotels en mochten zich alleen op hun hotelkamer of op het sportcomplex begeven. "We denken overal over na en ik hoorde dat dit werd gesuggereerd. Maar op dit moment is dat nog niet aan de orde", aldus een woordvoerder van AZ, dat zwaar werd getroffen door het coronavirus.

De afgelopen weken werden ook de Brabantse clubs PSV en NAC Breda getroffen door het virus. NAC trad maandagavond met een zwaar gedevalueerd elftal aan in de KNVB-beker. De ploeg van trainer Maurice Steijn was kansloos in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het werd uiteindelijk 6-0, al stond het binnen twintig minuten al 5-0.